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Коммерческая недвижимость с бассейном в Лимасол, Кипр

Лимасол
139
Муниципалитет Ознаменования Соседства
21
Сообщество Святого Тихона
19
Муниципалитет Агиос Афанасиос
18
Муниципалитет Germasogeia
11
Лимасол
3
2 объекта найдено
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Площадь 1 050 м²
Продается бизнес площадью 1050 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У…
€ 3,000,000
Коммерческая 1 комната в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Коммерческая 1 комната
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1050 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У…
€ 3,000,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

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