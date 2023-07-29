Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Кипр
  4. Лимасол
  5. Магазины

Магазины с видом на горы в Лимасол, Кипр

Лимасол
19
Сообщество Святого Тихона
10
Муниципалитет Ознаменования Соседства
5
Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Это красивый угол в списке & nbsp;Здание в сердце Старого города Лимассола, известный также …
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Магазин с мезонином в центральном и оживленном месте в квартале Хризополитисса в муниципалит…
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия.Магазин имеет 58 кв.м торговых площадей на перво…
Цена по запросу
Коммерческая 12 спален в Пафос, Кипр
Коммерческая 12 спален
Пафос, Кипр
Количество спален 12
Площадь 560 м²
Продается бизнес площадью 560 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
€ 1,990,365
Магазин в Пейя, Кипр
Магазин
Пейя, Кипр
Это & NBSP; магазин Расположен на первом этаже здания, в Корал-Бей, Пафос. Магазин состоит и…
€ 150,000
Коммерческая в Муниципалитет Като Полемидия, Кипр
Коммерческая
Муниципалитет Като Полемидия, Кипр
Пятиэтажное здание смешанного назначения с подвалом, стратегически расположенным на одной из…
Цена по запросу
Офис в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Коммерческий магазин в центре города, Ларнака. Он имеет 300 кв. крытые участки и он располож…
Цена по запросу
Коммерческая в Athienou, Кипр
Коммерческая
Athienou, Кипр
Двухэтажное здание в центре муниципалитета Атиену. Отель идеально расположен недалеко от мно…
Цена по запросу
Офис в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Офис
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Этот современный комплекс расположен в районе Аматуса, в 100 метрах от пятизвездочного отеля…
€ 1,540,000
Магазин в Лакатамия, Кипр
Магазин
Лакатамия, Кипр
Магазин на первом этаже с мезонином в Агиос Антониос.Он имеет общую площадь 73 кв.м., площад…
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Двухэтажное коммерческое здание с подвалом расположено на проспекте Строволу в Строволосе, Н…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

коммерческая недвижимость
отели
офисы
Realting.com
Перейти