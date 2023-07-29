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Магазины в Лимасол, Кипр
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37 объектов найдено
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Магазин
Лимасол, Кипр
Три построенных из камня унифицированных торговых центра, которые в настоящее время работают…
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Магазин
Лимасол, Кипр
Совершенно новый магазин в современном современном проекте, расположенный в самом сердце Лим…
Цена по запросу
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Магазин
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
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Магазин
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
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Магазин
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
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Магазин
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
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Магазин
Лимасол, Кипр
Продажа бизнеса ( Ресторан / Бар ) расположен в самом центре города и ночной жизни Лимассола…
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Магазин
Лимасол, Кипр
Магазин с мезонином в отличном месте в квартале Агиа Триада муниципалитета Лимассола. О…
Цена по запросу
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Магазин
Лимасол, Кипр
Магазин на первом этаже с подвалом в Agia Zoni в Лимассоле, рядом со всеми удобствами и услу…
Цена по запросу
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Магазин
Ayios Tychonas, Кипр
Магазин с мезонином в Неаполисе в Лимассоле, рядом со всеми удобствами и услугами, такими ка…
Цена по запросу
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Магазин
Agios Athanasios, Кипр
Магазин для продажи по коммерческому проекту для профессиональной среды с выдающейся совреме…
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Магазин
Лимасол, Кипр
Коммерческий магазин / офис в Agia Zoni, Лимассол.Он имеет 117 кв.м. крытые зоны и 2 туалета…
Цена по запросу
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Магазин
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Единственная в своем роде возможность, расположенная в самом сердце Лимассола, недалеко от ш…
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Магазин
Лимасол, Кипр
Магазин / офис на продажу в отличном месте в нескольких минутах ходьбы от пляжа и зоопарка.Р…
Цена по запросу
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Магазин
Лимасол, Кипр
Отличная возможность иметь офис / магазин на первом этаже, чтобы начать свой собственный биз…
Цена по запросу
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Магазин
Лимасол, Кипр
Магазин на первом этаже с внутренней крытой площадью 110 кв.м.Расположен в центре города Лим…
Цена по запросу
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Магазин
Лимасол, Кипр
Продается только бизнес, здание сдается в аренду: было основано в 2018 году на одной из самы…
Цена по запросу
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Магазин
Лимасол, Кипр
Магазин является частью многоэтажного смешанного использования в Католики, Лимассол.& NBSP;О…
Цена по запросу
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Магазин
Муниципалитет Като Полемидия, Кипр
New project in Limassol, which is under construction. The project is located in Kato Po…
Цена по запросу
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Магазин
Лимасол, Кипр
This property consists of 5 shops located in the very heart of the city of Limassol Enaerios…
€ 1,200,000
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Магазин
Ayios Tychonas, Кипр
Прекрасные 2 Этажи Полностью меблированные магазин с кондиционером на продажу. & NBSP; 55 кв…
€ 350,000
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Магазин
Лимасол, Кипр
Это коммерческое здание, расположенное в самом центре города Лимассол, теперь доступно для п…
€ 1,750,000
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Магазин
Лимасол, Кипр
Магазин на первом этаже208м2, улица на 9,5 м. Обратите внимание, что недвижимость сда…
Цена по запросу
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Магазин
Agios Athanasios, Кипр
Мы рады предложить вам этот отличный магазин с видом на море на продажу. Магазин находится в…
Цена по запросу
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Магазин
Ayios Tychonas, Кипр
Эксклюзивный магазин, расположенный на главной дороге в центре города, современный коммерчес…
€ 390,000
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Магазин
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Beautiful & nbsp; Ready Modern & nbsp; Ресторан / Бар на & nbsp; ПРЕМЬЕРНОЕ КЛЮЧЕВОЕ РАСПОЛО…
Цена по запросу
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Магазин
Ayios Tychonas, Кипр
Прекрасный магазин на оживленной улице и легкий доступ. Внутренний магазин 120 м2 и имеет кр…
€ 420,000
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Магазин
Ayios Tychonas, Кипр
Два магазина соединены в большую. На главном проспекте. Два парковочных места в подвале Гара…
€ 758,000
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Магазин
Ayios Tychonas, Кипр
Shop on the ground floor in the prime location of Limassol. The area pleases the eye wi…
€ 215,000
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Магазин
Лимасол, Кипр
Описание недвижимостиМагазин расположен в самом центре города, на одном из главных перекрест…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр
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