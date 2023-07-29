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Realting.com
Коммерческая
Кипр
Лимасол
Коммерческая недвижимость с видом на море в Лимасол, Кипр
Лимасол
139
Муниципалитет Ознаменования Соседства
21
Сообщество Святого Тихона
19
Муниципалитет Агиос Афанасиос
18
Муниципалитет Germasogeia
11
Лимасол
3
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27 объектов найдено
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Коммерческая
Лимасол, Кипр
1 050 м²
Продается бизнес площадью 1050 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У…
€ 3,000,000
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Коммерческая
Лимасол, Кипр
805 м²
Продается бизнес площадью 805 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€ 4,000,000
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Коммерческая
Лимасол, Кипр
183 м²
Продается коммерческе опомещение. Это многофункциональное здание для проживания, работы и от…
€ 2,200,000
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Коммерческая
Лимасол, Кипр
294 м²
Продается бизнес площадью 294 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€ 2,000,000
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Коммерческая
Лимасол, Кипр
1 928 м²
Продается 7-уровневый Бизнес-центр площадью 1928 кв.м, расположен в районе Полемидии, на одн…
€ 5,000,000
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Коммерческая
Лимасол, Кипр
4 175 м²
Продается элитный бизнес-центр площадью 4175 кв.м в «сердце» туристической зоны …
€ 22,500,000
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Коммерческая
Лимасол, Кипр
789 м²
Инвестиционный проект на продажу. Трехэтажное здание из 6 квартир общей площадью 789 кв.м. В…
€ 2,000,000
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Коммерческая
Лимасол, Кипр
1 775 м²
Предлагается на продажу 7-ми этажное здание, расположенное на улице Кристаки Крану в престиж…
€ 12,000,000
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Коммерческая
Лимасол, Кипр
693 м²
Продается здание площадью 693 кв.м в Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Здание расп…
€ 1,500,000
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Отель 10 спален
Лимасол, Кипр
10
10
927 м²
7
ЛАЙЛА | Здание смешанного назначения с разрешениями. В апарт-отеле Layla есть 11 великоле…
€ 2,550,000
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Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1
1
Продается бизнес площадью 207 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€ 1,000,000
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Коммерческая 1 комната
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
9
Продается элитный бизнес-центр площадью 4175 кв.м в «сердце» туристической зоны …
€ 22,500,000
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Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1
7
Продается 7-уровневый Бизнес-центр площадью 1928 кв.м, расположен в районе Полемидии, на одн…
€ 5,000,000
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Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1
1
Продается офисное помещение на 1 этаже в коммерческом здании.Внутренняя площадь 150 кв.м + к…
€ 1,500,000
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Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1
1
Продается офис 120 кв.м под бизнес в городе Лимассол. Также есть просторная веранда 80 кв.м.…
€ 325,000
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Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1
1
Продается бизнес площадью 260 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€ 275,000
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Коммерческая 1 комната
Сообщество Святого Тихона, Кипр
1
1
Продается бизнес площадью 294 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€ 2,000,000
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Коммерческая 1 комната
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
1
Продается коммерческе опомещение. Это многофункциональное здание для проживания, работы и от…
€ 2,200,000
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Коммерческая 1 комната
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
1
Продается бизнес площадью 805 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€ 4,000,000
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Коммерческая 1 комната
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
1
1
Продается бизнес площадью 1050 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У…
€ 3,000,000
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Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1
1
Продается бизнес площадью 900 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€ 2,500,000
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Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1
1
3 этажа служебных помещенийКрыша с видом на мореДоставка апрель 2020 Технические характерист…
€ 3,300,000
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Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1
1
Красивый современный офис в центре города с видом на море. Уникальное местоположение. Офис с…
€ 1,100,000
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Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1
3
Продается здание площадью 693 кв.м в Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Здание расп…
€ 1,500,000
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Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1
1
Продается бизнес площадью 226 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€ 1,636,800
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Коммерческая 1 комната
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
7
Предлагается на продажу 7-ми этажное здание, расположенное на улице Кристаки Крану в престиж…
€ 12,000,000
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Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1
1
Инвестиционный проект на продажу. Трехэтажное здание из 6 квартир общей площадью 789 кв.м. В…
€ 2,000,000
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