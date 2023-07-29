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Коммерческая недвижимость с видом на море в Лимасол, Кипр

Лимасол
139
Муниципалитет Ознаменования Соседства
21
Сообщество Святого Тихона
19
Муниципалитет Агиос Афанасиос
18
Муниципалитет Germasogeia
11
Лимасол
3
27 объектов найдено
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Площадь 1 050 м²
Продается бизнес площадью 1050 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У…
€ 3,000,000
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Площадь 805 м²
Продается бизнес площадью 805 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€ 4,000,000
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Площадь 183 м²
Продается коммерческе опомещение. Это многофункциональное здание для проживания, работы и от…
€ 2,200,000
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Площадь 294 м²
Продается бизнес площадью 294 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€ 2,000,000
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Площадь 1 928 м²
Продается 7-уровневый Бизнес-центр площадью 1928 кв.м, расположен в районе Полемидии, на одн…
€ 5,000,000
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Площадь 4 175 м²
Продается элитный бизнес-центр площадью 4175 кв.м в «сердце» туристической зоны …
€ 22,500,000
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Площадь 789 м²
Инвестиционный проект на продажу. Трехэтажное здание из 6 квартир общей площадью 789 кв.м. В…
€ 2,000,000
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Площадь 1 775 м²
Предлагается на продажу 7-ми этажное здание, расположенное на улице Кристаки Крану в престиж…
€ 12,000,000
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Площадь 693 м²
Продается здание площадью 693 кв.м в Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Здание расп…
€ 1,500,000
Отель 10 спален в Лимасол, Кипр
Отель 10 спален
Лимасол, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 927 м²
Количество этажей 7
ЛАЙЛА | Здание смешанного назначения с разрешениями. В апарт-отеле Layla есть 11 великоле…
€ 2,550,000
Коммерческая 1 комната в Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 207 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€ 1,000,000
Коммерческая 1 комната в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Коммерческая 1 комната
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 9
Продается элитный бизнес-центр площадью 4175 кв.м в «сердце» туристической зоны …
€ 22,500,000
Коммерческая 1 комната в Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 7
Продается 7-уровневый Бизнес-центр площадью 1928 кв.м, расположен в районе Полемидии, на одн…
€ 5,000,000
Коммерческая 1 комната в Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается офисное помещение на 1 этаже в коммерческом здании.Внутренняя площадь 150 кв.м + к…
€ 1,500,000
Коммерческая 1 комната в Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается офис 120 кв.м под бизнес в городе Лимассол. Также есть просторная веранда 80 кв.м.…
€ 325,000
Коммерческая 1 комната в Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 260 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€ 275,000
Коммерческая 1 комната в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Коммерческая 1 комната
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 294 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€ 2,000,000
Коммерческая 1 комната в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Коммерческая 1 комната
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается коммерческе опомещение. Это многофункциональное здание для проживания, работы и от…
€ 2,200,000
Коммерческая 1 комната в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Коммерческая 1 комната
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 805 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€ 4,000,000
Коммерческая 1 комната в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Коммерческая 1 комната
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1050 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У…
€ 3,000,000
Коммерческая 1 комната в Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 900 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€ 2,500,000
Коммерческая 1 комната в Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
3 этажа служебных помещенийКрыша с видом на мореДоставка апрель 2020 Технические характерист…
€ 3,300,000
Коммерческая 1 комната в Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Красивый современный офис в центре города с видом на море. Уникальное местоположение. Офис с…
€ 1,100,000
Коммерческая 1 комната в Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 3
Продается здание площадью 693 кв.м в Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Здание расп…
€ 1,500,000
Коммерческая 1 комната в Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 226 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€ 1,636,800
Коммерческая 1 комната в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Коммерческая 1 комната
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 7
Предлагается на продажу 7-ми этажное здание, расположенное на улице Кристаки Крану в престиж…
€ 12,000,000
Коммерческая 1 комната в Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Инвестиционный проект на продажу. Трехэтажное здание из 6 квартир общей площадью 789 кв.м. В…
€ 2,000,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

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