Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Кипр
  4. Лимасол
  5. Офисы

Продажа офисных помещений с видом на море в Лимасол, Кипр

Лимасол
35
Муниципалитет Ознаменования Соседства
9
Муниципалитет Агиос Афанасиос
8
Сообщество Святого Тихона
7
Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
Площадь 160 м²
Продается помещение под бизнес. Объект расположен в центре Лимасола. Ранее функционировал ка…
€ 447,832
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Коммерческая башня в самом сердце Лимассола, в одном из самых коммерческих и космополитическ…
Цена по запросу
Коммерческая в Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
A commercial building located in Nicosia’s city center.It consists of:-Retail space:&n…
Цена по запросу
Коммерческая в Паралимни, Кипр
Коммерческая
Паралимни, Кипр
Площадь 659 м²
Продается 659 кв. Коммерческая недвижимость в провинции Агиос Афанасиос - Лимассол. Свойство…
€ 381,569
Коммерческая 1 комната в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Коммерческая 1 комната
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 126 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. Предлагаем…
€ 750,000
Коммерческая 1 спальня в Dromolaxia, Кипр
Коммерческая 1 спальня
Dromolaxia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 71 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на море. У объекта есть…
€ 240,797
Магазин в Agios Athanasios, Кипр
Магазин
Agios Athanasios, Кипр
Мы рады предложить вам этот отличный магазин с видом на море на продажу. Магазин находится в…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
A new project in a well-known business area of Limassol. Convenient access and proximity to …
Цена по запросу
Коммерческая в Athienou, Кипр
Коммерческая
Athienou, Кипр
Двухэтажное здание в центре муниципалитета Атиену. Отель идеально расположен недалеко от мно…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 226 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€ 1,636,800
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Коммерческий магазин теперь доступен для продажи в центральной части Никосии, в районе Agioi…
Цена по запросу
Коммерческая в Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
Площадь 331 м²
Продается бизнес площадью 331 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
€ 666,772

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

коммерческая недвижимость
отели
магазины
Realting.com
Перейти