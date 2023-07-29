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Коммерческая
Кипр
Лимасол
Офисы
Продажа офисных помещений в Лимасол, Кипр
Лимасол
35
Муниципалитет Ознаменования Соседства
9
Муниципалитет Агиос Афанасиос
8
Сообщество Святого Тихона
7
Офис
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64 объекта найдено
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Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
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Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
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Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитическом районе Лимассола, Закаки.Основные характеристики…
Цена по запросу
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Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитическом районе Лимассола, Закаки.Основные характеристики…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитическом районе Лимассола, Закаки.Основные характеристики…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Лимасол, Кипр
Новый проект расположен в космополитическом районе Лимассола, Закаки.Основные характеристики…
Цена по запросу
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Офис
Agios Athanasios, Кипр
Офис для продажи на первом этаже коммерческого проекта для профессиональной среды с выдающей…
Цена по запросу
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Офис
Agios Athanasios, Кипр
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Цена по запросу
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Офис
Agios Athanasios, Кипр
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Цена по запросу
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Офис
Agios Athanasios, Кипр
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Цена по запросу
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Офис
Лимасол, Кипр
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Цена по запросу
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Офис
Лимасол, Кипр
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Лимасол, Кипр
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Лимасол, Кипр
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Лимасол, Кипр
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис
Лимасол, Кипр
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Цена по запросу
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Офис
Лимасол, Кипр
1 091 м²
Типография | Коммерческое здание Типография. Здание с историей! Фанковый индустриальный …
€ 3,000,000
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Лимасол, Кипр
A stunning commercial development in Zakaki, Limassol's western part and its new buzzing bus…
Цена по запросу
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Офис
Лимасол, Кипр
A stunning commercial development in Zakaki, Limassol's western part and its new buzzing bus…
Цена по запросу
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Офис
Лимасол, Кипр
A stunning commercial development in Zakaki, Limassol's western part and its new buzzing bus…
Цена по запросу
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Офис
Лимасол, Кипр
Современный офис Opportunity на набережной, расположенный рядом с пристаней Лимассол!Идеальн…
Цена по запросу
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Офис
Лимасол, Кипр
Этот красиво оформленный коммерческий проект - просто шедевр современной архитектуры в лучше…
Цена по запросу
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Офис
Лимасол, Кипр
Этот красиво оформленный коммерческий проект - просто шедевр современной архитектуры в лучше…
Цена по запросу
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Офис
Лимасол, Кипр
Этот красиво оформленный коммерческий проект - просто шедевр современной архитектуры в лучше…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр
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