Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Кипр
  4. Лимасол
  5. Гостиницы, отели

Отели с бассейном в Лимасол, Кипр

Лимасол
3
Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
Площадь 203 м²
Офисные помещения расположены на втором этаже и находятся в центральном районе города. Кабин…
€ 940,448
Коммерческая 1 комната в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Коммерческая 1 комната
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается коммерческая недвижимость в центральной части Лимассола, район Меса Гетонья. В пеш…
€ 1,500,000
Коммерческая 12 спален в Пафос, Кипр
Коммерческая 12 спален
Пафос, Кипр
Количество спален 12
Площадь 560 м²
Продается бизнес площадью 560 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
€ 1,990,365
Коммерческая в Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
A mixed use building in Engomi, Nicosia.It comprises of a ground floor showroom of 516sqm wi…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Продажа бизнеса ( Ресторан / Бар ) расположен в самом центре города и ночной жизни Лимассола…
Цена по запросу
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Modern and luxury Office building in the heart of Limassol, close to all amenities (Food, Ba…
€ 2,800,000
Коммерческая в Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
Ground floor building with semi-basement in Chrysopolitissa in Larnaca. The property is situ…
Цена по запросу
Коммерческая в Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
Площадь 157 м²
Продается бизнес площадью 157 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К недвижим…
€ 1,293,738
Коммерческая в Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
Площадь 207 м²
Продается бизнес площадью 207 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€ 995,183
Коммерческая в Pervolia, Кипр
Коммерческая
Pervolia, Кипр
A ground floor building with a mezzanine, in a quiet and beautiful area of Perivolia in Larn…
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Офис в Agioi Omologites. Он является частью семиэтажного многоквартирного дома, состоящего и…
Цена по запросу
Коммерческая в Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
Каждая квартира составляет около 75 кв.м. с спальнями 2 и & nbsp; a & nbsp; & nbsp; terrace,…
€ 3,000,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

коммерческая недвижимость
офисы
магазины
Realting.com
Перейти