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Отели с видом на море в Лимасол, Кипр

Лимасол
3
Отель В архив
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1 объект найдено
Отель 10 спален в Лимасол, Кипр
Отель 10 спален
Лимасол, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 927 м²
Количество этажей 7
ЛАЙЛА | Здание смешанного назначения с разрешениями. В апарт-отеле Layla есть 11 великоле…
€ 2,550,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

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