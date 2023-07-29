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Отели в Лимасол, Кипр

Лимасол
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5 объектов найдено
Отель в Лимасол, Кипр
Отель
Лимасол, Кипр
Площадь 2 000 м²
Продается отель площадью 2000 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. Отель расп…
€ 6,500,000
Отель 13 спален в Лимасол, Кипр
Отель 13 спален
Лимасол, Кипр
Количество спален 13
Площадь 900 м²
Продается здание площадью 900 кв.м В Лимассоле. здание расположен на 3уровнях. Первый этаж с…
€ 1,700,000
Отель 10 спален в Лимасол, Кипр
Отель 10 спален
Лимасол, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 927 м²
Количество этажей 7
ЛАЙЛА | Здание смешанного назначения с разрешениями. В апарт-отеле Layla есть 11 великоле…
€ 2,550,000
Отель 1 комната в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Отель 1 комната
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 4
Продается отель площадью 2000 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. Отель расп…
€ 6,500,000
Отель 700 комнат в Лимасол, Кипр
Отель 700 комнат
Лимасол, Кипр
Комнаты 700
€ 575,000,000

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