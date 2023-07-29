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Realting.com
Коммерческая
Кипр
Лимасол
Коммерческая недвижимость в Лимасол, Кипр
Лимасол
139
Муниципалитет Ознаменования Соседства
21
Сообщество Святого Тихона
19
Муниципалитет Агиос Афанасиос
18
Муниципалитет Germasogeia
11
Лимасол
3
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224 объекта найдено
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Магазин
Лимасол, Кипр
Три построенных из камня унифицированных торговых центра, которые в настоящее время работают…
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Магазин
Лимасол, Кипр
Совершенно новый магазин в современном современном проекте, расположенный в самом сердце Лим…
Цена по запросу
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Коммерческая
Лимасол, Кипр
2 860 м²
Продается бизнес площадью 2860 кв.м В Лимассоле
€ 890,000
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Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1
1
Продается бизнес площадью 2860 кв.м В Лимассоле
€ 890,000
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Магазин
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
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Магазин
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
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Магазин
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
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Магазин
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
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Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
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Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
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Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
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Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
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Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
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Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
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Офис
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
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Коммерческая
Лимасол, Кипр
Исторически занесенное в список здание, расположенное в самом сердце старого города Лимассол…
Цена по запросу
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Коммерческая
Лимасол, Кипр
Коммерческое здание на продажу в центре города в очень заметном месте.Здание имеет внутренню…
Цена по запросу
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Магазин
Лимасол, Кипр
Продажа бизнеса ( Ресторан / Бар ) расположен в самом центре города и ночной жизни Лимассола…
Цена по запросу
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Коммерческая 2 ванных
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
2
246 м²
Эт интересное 5-ти этажное здание является примером удивительной современной бизнес-архитект…
€ 1,401,000
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Коммерческая
Лимасол, Кипр
Новый проект, расположенный в самом сердце Лимассола, самого престижного района для бизнеса.…
Цена по запросу
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Коммерческая
Лимасол, Кипр
ПРЕМЬЕРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ Офисы в центре города, под полной реконструкцией!!Здание находится п…
Цена по запросу
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Магазин
Лимасол, Кипр
Магазин с мезонином в отличном месте в квартале Агиа Триада муниципалитета Лимассола. О…
Цена по запросу
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Отель
Лимасол, Кипр
2 000 м²
Продается отель площадью 2000 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. Отель расп…
€ 6,500,000
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Коммерческая
Лимасол, Кипр
4 371 м²
Продается бизнес площадью 4371 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. В настоящ…
€ 7,500,000
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Коммерческая
Лимасол, Кипр
1 490 м²
Продается бизнес площадью 1490 кв.м В Лимассоле. У объекта есть солнечные батареи для нагрев…
€ 2,500,000
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Коммерческая
Лимасол, Кипр
1 050 м²
Продается бизнес площадью 1050 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У…
€ 3,000,000
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Коммерческая
Лимасол, Кипр
805 м²
Продается бизнес площадью 805 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
€ 4,000,000
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Коммерческая
Лимасол, Кипр
183 м²
Продается коммерческе опомещение. Это многофункциональное здание для проживания, работы и от…
€ 2,200,000
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Коммерческая
Лимасол, Кипр
294 м²
Продается бизнес площадью 294 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€ 2,000,000
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Коммерческая
Лимасол, Кипр
650 м²
Предлагаем на продажу здание апартаментов в Лимассоле. Проект расположен в уютном жилом комп…
€ 2,300,000
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Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр
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