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Realting.com
Кипр
Лимасол
Купить коммерческую недвижимость в Лимасол, Кипр
Лимасол
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demos agiou athanasiou
23
demos mesa geitonias
19
koinoteta agiou tychona
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Коммерческая
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый проект, расположенный в самом сердце Лимассола, самого престижного района для бизнеса.…
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
ПРЕМЬЕРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ Офисы в центре города, под полной реконструкцией!!Здание находится п…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Потрясающая коммерческая застройка в Закаки, западной части Лимассола и его новом оживленном…
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Магазин с мезонином в отличном месте в квартале Агиа Триада муниципалитета Лимассола. О…
Магазин
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Отель
Лимасол, Кипр
2 000 м²
€ 6,500,000
Продается отель площадью 2000 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. Отель расп…
Коммерческая
Лимасол, Кипр
4 371 м²
€ 7,500,000
Продается бизнес площадью 4371 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. В настоящ…
Коммерческая
Лимасол, Кипр
1 490 м²
€ 2,500,000
Продается бизнес площадью 1490 кв.м В Лимассоле. У объекта есть солнечные батареи для нагрев…
Коммерческая
Лимасол, Кипр
1 050 м²
€ 3,000,000
Продается бизнес площадью 1050 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У…
Коммерческая
Лимасол, Кипр
805 м²
€ 4,000,000
Продается бизнес площадью 805 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
Коммерческая
Лимасол, Кипр
183 м²
€ 2,200,000
Продается коммерческе опомещение. Это многофункциональное здание для проживания, работы и от…
Коммерческая
Лимасол, Кипр
294 м²
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 294 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
Коммерческая
Лимасол, Кипр
650 м²
€ 2,300,000
Предлагаем на продажу здание апартаментов в Лимассоле. Проект расположен в уютном жилом комп…
Коммерческая
Лимасол, Кипр
1 566 м²
€ 3,038,500
Особенности недвижимости:➢ Первый этаж: 870 кв.м➢ Дополнительный уровень: 471кв.м➢ Расширени…
Коммерческая
Лимасол, Кипр
200 м²
€ 1,200,000
Продается помещение под бизнес. Объект расположен в самом центре Лимасола в туристической зо…
Коммерческая
Лимасол, Кипр
370 м²
€ 1,500,000
Продается коммерческая недвижимость в центральной части Лимассола, район Меса Гетонья. В пеш…
Коммерческая
Лимасол, Кипр
750 м²
€ 2,500,000
Предлагается на продажу инвестиционный проект. Трех этажное здание состоит из 15 квартир общ…
Коммерческая
Лимасол, Кипр
200 м²
€ 3,650,000
Продается таверна с большим зеленным участком в прекрасной деревне Фасула. Объект расположен…
Коммерческая
Лимасол, Кипр
607 м²
€ 3,500,000
Предлагаем инвестиционный проект на продажу. Проект находится в очень востребованном районе …
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Потрясающий и узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поистине замечат…
Отель 13 спален
Лимасол, Кипр
900 м²
€ 1,700,000
Продается здание площадью 900 кв.м В Лимассоле. здание расположен на 3уровнях. Первый этаж с…
Коммерческая
Лимасол, Кипр
1 928 м²
€ 5,000,000
Продается 7-уровневый Бизнес-центр площадью 1928 кв.м, расположен в районе Полемидии, на одн…
Коммерческая
Лимасол, Кипр
4 337 м²
€ 12,500,000
Продается элитный бизнес-центр площадью 4337 кв.м в Лимассола, районе Като Полемидиа. На вос…
Коммерческая
Лимасол, Кипр
4 175 м²
€ 22,500,000
Продается элитный бизнес-центр площадью 4175 кв.м в «сердце» туристической зоны …
Коммерческая
Лимасол, Кипр
1 530 м²
€ 4,500,000
Продается бизнес площадью 1500 кв.м В Лимассоле. Современноекоммерческое здание расположено …
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