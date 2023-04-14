ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
11
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Кипре
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Ларнака
Магазины
Купить магазин с видом на море в Ларнака, Кипр
Ларнака
21
Xylotympou
3
Магазин
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Магазин
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Магазин на первом этаже многофункционального здания в Сотиросе, Ларнака. Магазин состоит из …
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,278,569
Продается бизнес площадью 157 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К недвижим…
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Бизнес-центр в районе Айя-Зони премиум-класса в городе Лимассол. Проект сочетает в себе комп…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Этот красиво оформленный коммерческий проект - просто шедевр современной архитектуры в лучше…
Магазин
Meneou, Кипр
Цена по запросу
Коммерческое здание расположено в районе Менеу, на северо-восточной стороне всего комплекса.…
Коммерческая
Kato Pyrgos, Кипр
Цена по запросу
Неполное здание смешанного назначения в Като-Пиргос, Никосия.Он состоит из торговой зоны пло…
Офис
Лакатамия, Кипр
Цена по запросу
Офис в квартале Агиос-Антониос, Никосия. Офис имеет крытую площадь 81 кв.м и 3 кв.м. крытых …
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 5
€ 1,967,030
Продается бизнес площадью 1325 кв.м В Лимассоле. У объекта есть солнечные батареи для нагрев…
Офис
Meneou, Кипр
Цена по запросу
Это эксклюзивный проект смешанного использования, который разделен на четыре этапа. & Nbsp; …
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Магазин на первом этаже с мезонином в муниципалитете Строволос, в районе Никосия. Это свойст…
Офис
Пафос, Кипр
€ 2,313,525
& nbsp; Эти просторные офисы находятся на 1-м этаже бизнес-центра, состоящего из этаж…
Коммерческая 1 комната
Anavargos, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 983,515
Предлагаем на продажу бизнес площадью 490 кв.м на о. Кипр. Здание состоит из двух этажей. Цо…
Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты