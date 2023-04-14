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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Ларнака, Кипр

Ларнака
42
Xylotympou
3
6 объектов найдено
Коммерческаяв Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
116 м²
€ 1,071,137
Продается бизнес площадью 116 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на море. У объекта ест…
Коммерческаяв Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
148 м²
€ 2,102,443
Продается бизнес площадью 148 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на море. Недвижимость …
Коммерческаяв Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
241 м²
€ 1,994,200
Продается бизнес площадью 241 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
Коммерческая 1 комнатав Ларнака, Кипр
Коммерческая 1 комната
Ларнака, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,102,443
Продается бизнес площадью 148 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на море. Недвижимость …
Коммерческая 1 комнатав Ларнака, Кипр
Коммерческая 1 комната
Ларнака, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,071,137
Продается бизнес площадью 116 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на море. У объекта ест…
Коммерческая 1 спальняв Ларнака, Кипр
Коммерческая 1 спальня
Ларнака, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,797
Продается бизнес площадью 71 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на море. У объекта есть…

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

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недорогая
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