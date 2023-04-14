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Продажа офисных помещений в Ларнака, Кипр

Ларнака
6
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6 объектов найдено
Офисв Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Офис на продажу в центре города Ларнака.Вид на мореКрытая площадь 73 кв.м.2 этажПарковочное …
Офисв Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Офисв Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Офисв Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Офисв Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
17-этажное коммерческое здание в недавно появившемся районе Ларнаки. Это элегантное здание с…
Офисв Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Цена по запросу
A 17-storey commercial building in the newly emerging district of Larnaca.This elegant build…

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

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