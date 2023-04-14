Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Ларнака
  4. Гостиницы, отели

Купить отель с видом на море в Ларнака, Кипр

Ларнака
1
Отель В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческаяв Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
€ 2,500,000
Продается бизнес площадью 0 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
Магазинв Xylotymbou, Кипр
Магазин
Xylotymbou, Кипр
Цена по запросу
В рамках проекта смешанного использования в центре туристического района Ларнаки.Категория э…
Коммерческаяв Лакатамия, Кипр
Коммерческая
Лакатамия, Кипр
Цена по запросу
Смешанное здание в Агиос-Антониос, Никосия. Оно состоит из подвала, магазинов с мезонином на…
Офисв Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Коммерческаяв Kato Polemidia, Кипр
Коммерческая
Kato Polemidia, Кипр
Цена по запросу
Башня & nbsp; это 8-уровневое здание, расположенное в районе Омонияс и в Лимассоле, Кипр. Он…
Коммерческая 1 комнатав Пафос, Кипр
Коммерческая 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,262,084
Продается резиденция из 24 квартир-студий.Внеплановый инвестиционный проект. Коммунальные по…
Офисв Ayios Tychonas, Кипр
Офис
Ayios Tychonas, Кипр
€ 696,545
Эта инвестиционная возможность относится к офисной единице общей площадью 369 м2, расположен…
Отельв Никосия, Кипр
Отель
Никосия, Кипр
1 500 м²
€ 3,500,000
Отелькатегории B: гостиничныеапартаменты. Год: 1979 Центральное местоположение, 100-150 метр…
Коммерческая 1 комнатав Лимасол, Кипр
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,245,599
Бизнес-здание на продажу после полной реконструкции. Состоит из 3х этажей и сада на крыше. П…
Магазинв Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
A shop on the ground floor of a commercial building, Limassol.The ground floor has an area o…
Офисв Пафос, Кипр
Офис
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Этот современный проект расположен в самом сердце Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от все…
Коммерческая 1 комнатав demos germasogeias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 216,373
Продается бизнес площадью 110 кв.м В Лимассоле. У объекта есть солнечные батареи для нагрева…

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти