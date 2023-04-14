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Купить отель в Ларнака, Кипр

Ларнака
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1 объект найдено
Отельв Ларнака, Кипр
Отель
Ларнака, Кипр
1 500 м²
€ 3,550,000
Продается отель площадью 1500 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. Отель расп…

Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр

с видом на море
недорогая
элитное
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