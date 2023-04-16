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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в koinoteta mouttagiakas, Кипр

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав koinoteta mouttagiakas, Кипр
Коммерческая 1 комната
koinoteta mouttagiakas, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается коммерческе опомещение. Это многофункциональное здание для проживания, работы и от…

Параметры недвижимости в koinoteta mouttagiakas, Кипр

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