ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
11
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Кипре
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Лимасол
koinoteta mouttagiakas
Офисы
Продажа офисных помещений в koinoteta mouttagiakas, Кипр
Офис
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Лимасол, Кипр
200 м²
€ 1,200,108
Продается помещение под бизнес. Объект расположен в самом центре Лимасола в туристической зо…
Магазин
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Единственная в своем роде возможность, расположенная в самом сердце Лимассола, недалеко от ш…
Магазин
Paliometocho, Кипр
Цена по запросу
Two buildings of total covered area 2.994 m2 located in Paliometocho. Plot area 9.948m2…
Офис
Ayios Tychonas, Кипр
€ 420,038
Просторный офис в центре Лимассола (Kanika & ndash; Enaerios) с видом на море. Меблир…
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Весь этаж продается. Офисы в центре Лимассола в одном из самых престижных коммерческих район…
Офис
Лимасол, Кипр
217 м²
Количество этажей 2
€ 904,966
УМНАЯ БАШНЯ КЛАСС ТОРГОВОГО ЗДАНИЯ Коммерческое здание класса А расположено в самом центре Л…
Магазин
Anageia, Кипр
Цена по запросу
Магазины с мезонином в деревне Анагея в Никосии.Магазины являются частью двухэтажного здания…
Коммерческая
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Четырехэтажное коммерческое здание в Строволосе.Здание занимает два участка.Здание состоит и…
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Офис в Agioi Omologites. Он является частью семиэтажного многоквартирного дома, состоящего и…
Коммерческая
Пафос, Кипр
93 м²
€ 345,031
Продается бизнес площадью 93 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. Магазин распол…
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Spacious office in an excellent location in Panagia Quarter in Nicosia Municipalit…
Коммерческая
Ларнака, Кипр
736 м²
€ 750,067
Продается бизнес площадью 736 кв.м В Ларнаке. Недвижимость продается с мебелью
Параметры недвижимости в koinoteta mouttagiakas, Кипр
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты