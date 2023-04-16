Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Лимасол
  4. koinoteta mouttagiakas

Купить коммерческую недвижимость в koinoteta mouttagiakas, Кипр

2 объекта найдено
Офисв Mouttagiaka, Кипр
Офис
Mouttagiaka, Кипр
€ 200,000
Офис находится в отличном месте. Парк Лейн на главной дороге. Офис имеет общую площадь …
Коммерческая 1 комнатав koinoteta mouttagiakas, Кипр
Коммерческая 1 комната
koinoteta mouttagiakas, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается коммерческе опомещение. Это многофункциональное здание для проживания, работы и от…

Параметры недвижимости в koinoteta mouttagiakas, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти