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Купить коммерческую недвижимость в koinoteta chloraka, Кипр

Chloraka
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3 объекта найдено
Магазинв Chloraka, Кипр
Магазин
Chloraka, Кипр
Цена по запросу
Two unified shops, part of a mixed use building in Chloraka, Paphos.It consists of an open p…
Магазинв Chloraka, Кипр
Магазин
Chloraka, Кипр
Цена по запросу
A commercial space on the first floor of the mixed use building in Chloraka, Paphos.This sho…
Коммерческая 1 комнатав Chloraka, Кипр
Коммерческая 1 комната
Chloraka, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 595,000
Продается бизнес площадью 500 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…

Параметры недвижимости в koinoteta chloraka, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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