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Коммерческая недвижимость в koinoteta agiou tychona, Кипр

19 объектов найдено
Магазин в Ayios Tychonas, Кипр
Магазин
Ayios Tychonas, Кипр
Цена по запросу
Офис в Ayios Tychonas, Кипр
Офис
Ayios Tychonas, Кипр
Цена по запросу
Офис в koinoteta agiou tychona, Кипр
Офис
koinoteta agiou tychona, Кипр
€ 1,540,000
Магазин в koinoteta agiou tychona, Кипр
Магазин
koinoteta agiou tychona, Кипр
€ 350,000
Офис в Ayios Tychonas, Кипр
Офис
Ayios Tychonas, Кипр
€ 800,000
Офис в Ayios Tychonas, Кипр
Офис
Ayios Tychonas, Кипр
€ 420,000
Магазин в Ayios Tychonas, Кипр
Магазин
Ayios Tychonas, Кипр
€ 390,000
Магазин в koinoteta agiou tychona, Кипр
Магазин
koinoteta agiou tychona, Кипр
Цена по запросу
Офис в Ayios Tychonas, Кипр
Офис
Ayios Tychonas, Кипр
€ 700,000
Магазин в Ayios Tychonas, Кипр
Магазин
Ayios Tychonas, Кипр
€ 420,000
Магазин в Ayios Tychonas, Кипр
Магазин
Ayios Tychonas, Кипр
€ 758,000
Офис в Ayios Tychonas, Кипр
Офис
Ayios Tychonas, Кипр
€ 4,150,000
Офис в Ayios Tychonas, Кипр
Офис
Ayios Tychonas, Кипр
€ 980,000
Магазин в Ayios Tychonas, Кипр
Магазин
Ayios Tychonas, Кипр
€ 215,000
Магазин в koinoteta agiou tychona, Кипр
Магазин
koinoteta agiou tychona, Кипр
€ 450,000
Магазин в Ayios Tychonas, Кипр
Магазин
Ayios Tychonas, Кипр
Цена по запросу
Магазин в Ayios Tychonas, Кипр
Магазин
Ayios Tychonas, Кипр
€ 800,000
Коммерческая в Ayios Tychonas, Кипр
Коммерческая
Ayios Tychonas, Кипр
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в koinoteta agiou tychona, Кипр
Коммерческая 1 комната
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,000,000
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