Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Кипр
  4. Гостиницы, отели

Отели с бассейном на Кипре

Кипр
10
Пафос
7
Лимасол
3
Никосия
3
Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Офис в центральном и оживленном месте в квартале Агиой Омологитес, в муниципалитете Никосии.…
Цена по запросу
Отель 250 комнат в Пафос, Кипр
Отель 250 комнат
Пафос, Кипр
Комнаты 250
Площадь 11 500 м²
€ 71,500,000
Коммерческая в Лакатамия, Кипр
Коммерческая
Лакатамия, Кипр
Эта инвестиционная возможность касается роскошного шестиэтажного офисного здания в центре ст…
€ 4,700,000
Коммерческая в Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
Площадь 500 м²
Продается бизнес площадью 500 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
€ 592,134
Коммерческая в Пафос, Кипр
Коммерческая
Пафос, Кипр
Площадь 618 м²
Продается бизнес площадью 618 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. Особенности н…
€ 1,706,141
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Площадь 1 490 м²
Продается бизнес площадью 1490 кв.м В Лимассоле. У объекта есть солнечные батареи для нагрев…
€ 2,487,957
Магазин в Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Shop with mezzanine level, in a central location in Kato Paphos Quarter, in Paphos Muni…
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Эта превосходная инвестиционная недвижимость расположена в самом сердце Лимассола в одном из…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Современный офис Opportunity на набережной, расположенный рядом с пристаней Лимассол!Идеальн…
Цена по запросу
Офис в Agios Athanasios, Кипр
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Офис для продажи на первом этаже коммерческого проекта для профессиональной среды с выдающей…
Цена по запросу
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Площадь 294 м²
Продается бизнес площадью 294 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€ 1,990,365
Офис в Ayios Tychonas, Кипр
Офис
Ayios Tychonas, Кипр
Два офиса, расположенные на 2-м этаже в отличном месте Лимассола. Район радует глаз своей зе…
€ 980,000

Параметры недвижимости на Кипре

коммерческая недвижимость
офисы
магазины
Realting.com
Перейти