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Купить отель с видом на море на Кипре

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1 объект найдено
Отель 10 спаленв Лимасол, Кипр
Отель 10 спален
Лимасол, Кипр
10 ванных комнат 927 м² Количество этажей 7
€ 2,550,000
ЛАЙЛА | Здание смешанного назначения с разрешениями. В апарт-отеле Layla есть 11 великоле…

Регионы с недвижимостью на продажу

Пафос
Пафос
Кипр
Лимасол
Никосия
demos germasogeias
Ларнака
Никосия

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