Купить отель на Кипре

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17 объектов найдено
Отельв Лимасол, Кипр
Отель
Лимасол, Кипр
2 000 м²
€ 6,500,000
Продается отель площадью 2000 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. Отель расп…
Отельв Никосия, Кипр
Отель
Никосия, Кипр
1 500 м²
€ 3,500,000
Отелькатегории B: гостиничныеапартаменты. Год: 1979 Центральное местоположение, 100-150 метр…
Отель 13 спаленв Лимасол, Кипр
Отель 13 спален
Лимасол, Кипр
900 м²
€ 1,700,000
Продается здание площадью 900 кв.м В Лимассоле. здание расположен на 3уровнях. Первый этаж с…
Отель 18 спаленв Пафос, Кипр
Отель 18 спален
Пафос, Кипр
730 м²
€ 1,400,000
Продается отель площадью 730 кв.м В Пафосе. Отель расположен на 2уровнях. Второй этаж состои…
Отельв Ларнака, Кипр
Отель
Ларнака, Кипр
1 500 м²
€ 3,550,000
Продается отель площадью 1500 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. Отель расп…
Отель 10 спаленв Лимасол, Кипр
Отель 10 спален
Лимасол, Кипр
10 ванных комнат 927 м² Количество этажей 7
€ 2,550,000
ЛАЙЛА | Здание смешанного назначения с разрешениями. В апарт-отеле Layla есть 11 великоле…
Отель 18 спаленв Пафос, Кипр
Отель 18 спален
Пафос, Кипр
29 Количество комнат 11 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается отель площадью 730 кв.м В Пафосе. Отель расположен на 2уровнях. Второй этаж состои…
Отель 1 комнатав Никосия, Кипр
Отель 1 комната
Никосия, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Отелькатегории B: гостиничныеапартаменты. Год: 1979 Центральное местоположение, 100-150 метр…
Отель 1 комнатав demos germasogeias, Кипр
Отель 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 4
€ 6,500,000
Продается отель площадью 2000 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. Отель расп…
Отель 1 комнатав Протарас, Кипр
Отель 1 комната
Протарас, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,550,000
Продается отель площадью 1500 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. Отель расп…
Отель 105 комнатв Пафос, Кипр
Отель 105 комнат
Пафос, Кипр
105 Количество комнат
€ 20,500,000
Отель 250 комнатв Пафос, Кипр
Отель 250 комнат
Пафос, Кипр
250 Количество комнат 11 500 м²
€ 71,500,000
Отель 127 комнатв Пафос, Кипр
Отель 127 комнат
Пафос, Кипр
127 Количество комнат
€ 13,500,000
Отель 700 комнатв Лимасол, Кипр
Отель 700 комнат
Лимасол, Кипр
700 Количество комнат
€ 575,000,000
Отельв Пафос, Кипр
Отель
Пафос, Кипр
€ 92,000,000
Отель 320 комнатв Пафос, Кипр
Отель 320 комнат
Пафос, Кипр
320 Количество комнат 15 000 м²
€ 322,000,000
Отельв Никосия, Кипр
Отель
Никосия, Кипр
€ 79,500,000
The hotel complex 5 * is located in the village of Chatalkay, 2 kilometers from the Medite…

Регионы с недвижимостью на продажу

Пафос
Пафос
Кипр
Лимасол
Никосия
demos germasogeias
Ларнака
Никосия

Параметры недвижимости на Кипре

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