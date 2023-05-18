ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
51
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Никосия
Гостиницы, отели
Отели с видом на море в Никосия, Кипр
Отель
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Этот красиво оформленный коммерческий проект - просто шедевр современной архитектуры в лучше…
Рекомендовать
Магазин
Арадиппоу, Кипр
Цена по запросу
Это свойство представляет собой недавно отремонтированный магазин / выставочный зал & nbsp; …
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Chloraka, Кипр
1
1
€ 595,000
Продается бизнес площадью 500 кв.м В Пафосе. У объекта есть солнечные батареи для нагрева во…
Рекомендовать
Магазин
Пафос, Кипр
Цена по запросу
Это современное комплекс смешанного использования с 1, 2 и 3 спальнями и апартаментами и 3 с…
Рекомендовать
Коммерческая
Пейя, Кипр
Цена по запросу
Two storey building in the heart of Pegeia in Paphos District. The property is situated clos…
Рекомендовать
Отель 250 комнат
Пафос, Кипр
250
11 500 м²
€ 71,500,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Лимасол, Кипр
1
1
€ 990,000
Впечатляющее офисное пространство гармонично сочетается с окружающими жилыми апартаментами. …
Рекомендовать
Магазин
Ayios Tychonas, Кипр
Цена по запросу
Магазин с мезонином в Неаполисе в Лимассоле, рядом со всеми удобствами и услугами, такими ка…
Рекомендовать
Офис
Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Это коммерческое здание находится в своем классе благодаря удивительному современному стилю,…
Рекомендовать
Коммерческая
Пафос, Кипр
€ 2,650,000
This investment opportunity relates to a four-storey commercial building in Paphos city cent…
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Agios Athanasios, Кипр
1
1
€ 6,400,000
Продажа ОФИСОВ,ГОТОВЫЙ БИЗНЕС В ЛИМАССОЛЕ Офисы находятся на проспекте Агиос Афанасиос, в во…
Рекомендовать
Офис
Meneou, Кипр
Цена по запросу
This is an exclusive mixed-use project that is divided into four phases. Set in the tra…
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL