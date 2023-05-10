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Коммерческая недвижимость в Никосия, Кипр

Строволос
33
Никосия
24
Лакатамия
13
72 объекта найдено
Коммерческая в Строволос, Кипр
Коммерческая
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Коммерческая в Лакатамия, Кипр
Коммерческая
Лакатамия, Кипр
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Офис в Лакатамия, Кипр
Офис
Лакатамия, Кипр
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в Строволос, Кипр
Коммерческая 1 комната
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 990,000
Коммерческая 1 комната в Строволос, Кипр
Коммерческая 1 комната
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 350,000
Коммерческая в Строволос, Кипр
Коммерческая
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Офис в Лакатамия, Кипр
Офис
Лакатамия, Кипр
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Коммерческая в Deftera, Кипр
Коммерческая
Deftera, Кипр
Цена по запросу
Коммерческая в Строволос, Кипр
Коммерческая
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Офис в Лакатамия, Кипр
Офис
Лакатамия, Кипр
Цена по запросу
Коммерческая в Строволос, Кипр
Коммерческая
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Магазин в Лакатамия, Кипр
Магазин
Лакатамия, Кипр
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Цена по запросу
Магазин в Лакатамия, Кипр
Магазин
Лакатамия, Кипр
Цена по запросу
Коммерческая в Строволос, Кипр
Коммерческая
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Коммерческая в Лакатамия, Кипр
Коммерческая
Лакатамия, Кипр
Цена по запросу
Офис в Никосия, Кипр
Офис
Никосия, Кипр
€ 130,000
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