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Коммерческая недвижимость в demos mesa geitonias, Кипр

13 объектов найдено
Коммерческая 2 ванных в demos mesa geitonias, Кипр
Коммерческая 2 ванных
demos mesa geitonias, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
€ 1,401,000
Магазин в demos mesa geitonias, Кипр
Магазин
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Коммерческая в demos mesa geitonias, Кипр
Коммерческая
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Офис в demos mesa geitonias, Кипр
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Офис в demos mesa geitonias, Кипр
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Коммерческая в demos mesa geitonias, Кипр
Коммерческая
demos mesa geitonias, Кипр
€ 16,500,000
Офис в demos mesa geitonias, Кипр
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Офис в demos mesa geitonias, Кипр
Офис
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Коммерческая в demos mesa geitonias, Кипр
Коммерческая
demos mesa geitonias, Кипр
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в demos mesa geitonias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,650,000
Коммерческая 1 комната в demos mesa geitonias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Коммерческая 1 комната в demos mesa geitonias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,038,500
Коммерческая 1 комната в demos mesa geitonias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
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