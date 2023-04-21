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Коммерческая недвижимость с видом на море в demos germasogeias, Кипр

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 9
€ 22,500,000
Продается элитный бизнес-центр площадью 4175 кв.м в «сердце» туристической зоны …
Коммерческая 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается бизнес площадью 805 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
Коммерческая 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 7
€ 12,000,000
Предлагается на продажу 7-ми этажное здание, расположенное на улице Кристаки Крану в престиж…
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