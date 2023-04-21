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Отели в demos germasogeias, Кипр

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1 объект найдено
Отель 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Отель 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 4
€ 6,500,000
Продается отель площадью 2000 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. Отель расп…
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