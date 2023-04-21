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Коммерческая недвижимость в demos germasogeias, Кипр

9 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 9
€ 22,500,000
Продается элитный бизнес-центр площадью 4175 кв.м в «сердце» туристической зоны …
Коммерческая 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Предлагаем инвестиционный проект на продажу. Проект находится в очень востребованном районе …
Коммерческая 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается помещение под бизнес. Объект расположен в самом центре Лимасола в туристической зо…
Коммерческая 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,300,000
Предлагаем на продажу здание апартаментов в Лимассоле. Проект расположен в уютном жилом комп…
Коммерческая 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается бизнес площадью 110 кв.м В Лимассоле. У объекта есть солнечные батареи для нагрева…
Коммерческая 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Продается бизнес площадью 805 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на горы. У …
Отель 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Отель 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 4
€ 6,500,000
Продается отель площадью 2000 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. Отель расп…
Коммерческая 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается бизнес площадью 126 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. Предлагаем…
Коммерческая 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Коммерческая 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 7
€ 12,000,000
Предлагается на продажу 7-ми этажное здание, расположенное на улице Кристаки Крану в престиж…
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