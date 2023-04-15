Купить коммерческую недвижимость в demos agiou athanasiou, Кипр

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demos agiou athanasiou
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23 объекта найдено
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Коммерческая
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Недвижимость расположена в промышленной зоне Айос Афанасиос.Здание состоит из полуподвала 10…
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Офис для продажи на первом этаже коммерческого проекта для профессиональной среды с выдающей…
Магазин
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Магазин для продажи по коммерческому проекту для профессиональной среды с выдающейся совреме…
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Офис для продажи в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной …
Коммерческая
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Это коммерческое здание расположено в очень оживленном районе и имеет идеальный доступ к шос…
Магазин
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Мы рады предложить вам этот отличный магазин с видом на море на продажу. Магазин находится в…
Коммерческая
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
This commercial building occupies a prominent and attractive position and benefits from high…
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Three bedroom penthouse or for office area is situated in Linopetra with easy access to the …
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
The building is situated in Linopetra with easy access to the motorway and in the same time …
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Здание расположено в Линопетре и обеспечивает легкий доступ к автомагистрали. В то же время …
Коммерческая
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Это коммерческое здание занимает видное и привлекательное положение и пользуется высоким уро…
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Современный бизнес-центр с офисами и розничными магазинами расположен в отличном месте с лег…
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Современный бизнес-центр с офисами и розничными магазинами расположен в отличном месте с лег…
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Современный бизнес-центр с офисами и розничными магазинами расположен в отличном месте с лег…
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Современный бизнес-центр с офисами и розничными магазинами расположен в отличном месте с лег…
Офис
Agios Athanasios, Кипр
Цена по запросу
Современный бизнес-центр с офисами и розничными магазинами расположен в отличном месте с лег…
Коммерческая 1 комната
Agios Athanasios, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается бизнес площадью 200 кв.м В Лимассоле. У объекта есть кондиционер. Недвижимость про…
Коммерческая 1 комната
Agios Athanasios, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 7,500,000
Продается бизнес площадью 4371 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. В настоящ…
Коммерческая 1 комната
Agios Athanasios, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Объект (коммерческое здание) находится в центре города. Состоит из трех помещений (2 магазин…
Коммерческая 1 комната
Agios Athanasios, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 6,400,000
Продажа ОФИСОВ,ГОТОВЫЙ БИЗНЕС В ЛИМАССОЛЕ Офисы находятся на проспекте Агиос Афанасиос, в во…
Параметры недвижимости в demos agiou athanasiou, Кипр
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