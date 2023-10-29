Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Кипр
  4. Айя-Напа
  5. Магазины

Магазины в Айа-Напе, Кипр

Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
На 16-м этажах используется здание с высоким рисом на главном проспекте. На проспекте строит…
€1,65 млн
Коммерческая с видом на море, на первой береговой линии в Лимасол, Кипр
Коммерческая с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Площадь 693 м²
Продается здание площадью 693 кв.м в Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Здание расп…
€1,49 млн
Коммерческая в Лимасол, Кипр
Коммерческая
Лимасол, Кипр
Это здание находится в центре города Лимассол и полностью отремонтировано.Общая площадь 408м…
Цена по запросу
Коммерческая в Никосия, Кипр
Коммерческая
Никосия, Кипр
Площадь 331 м²
Продается бизнес площадью 331 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
€666,338
Коммерческая 1 комната с furnishings в Строволос, Кипр
Коммерческая 1 комната с furnishings
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 945 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 945 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
€989,446
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
A commercial space formerly used as a restaurant in Makedonitissa, Nicosia.It comprises of a…
Цена по запросу
Коммерческая с титулом на право собственности в Паралимни, Кипр
Коммерческая с титулом на право собственности
Паралимни, Кипр
Площадь 659 м²
Продается 659 кв. Коммерческая недвижимость в провинции Агиос Афанасиос - Лимассол. Свойство…
€398,216
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Просторные магазины на уровне земли с двойными стеклянными окнами - идеальные витрины для де…
€2,00 млн
Коммерческая под аренду в Лимасол, Кипр
Коммерческая под аренду
Лимасол, Кипр
Прекрасное коммерческое здание в районе Агиос Спиридонас. Здание было завершено в 2012 году.…
€1,65 млн
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Новый проект, расположенный в ближайшем районе к Новой Марине в Ларнаке. Его идеальный выбор…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Ультрасовременное офисное здание высокого качества, расположенное в отличном районе в Закаки…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти