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Коммерческая недвижимость в Athienou, Кипр

4 объекта найдено
Магазин в Athienou, Кипр
Магазин
Athienou, Кипр
Коммерческое здание, которое используется как ресторан на первом этаже и большая комната на …
Цена по запросу
Коммерческая в Athienou, Кипр
Коммерческая
Athienou, Кипр
Двухэтажное здание в центре муниципалитета Атиену. Отель идеально расположен недалеко от мно…
Цена по запросу
Магазин в Athienou, Кипр
Магазин
Athienou, Кипр
Shop in a very central location in Athienou of Larnaca District.It is ideally situated close…
Цена по запросу
Коммерческая в Athienou, Кипр
Коммерческая
Athienou, Кипр
The property for sale is a commercial building located within Athienou Municipalit…
Цена по запросу
Realting.com
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