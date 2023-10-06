Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Хорватия
  4. Загреб
  5. Складские помещения

Склады в Загреб, Хорватия

коммерческая недвижимость
91
отели
3
офисы
6
инвестиционная недвижимость
7
магазины
15
Склад В архив
Очистить
1 объект найдено
Склад 3 комнаты в Загреб, Хорватия
Склад 3 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 1 416 м²
Загреб, Максимир - Донье Светице, производство и складПроизводственно-складские помещения об…
€1,20 млн
Realting.com
Перейти