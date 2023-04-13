Купить магазин в Загреб, Хорватия

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13 объектов найдено
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Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1 Количество комнат
35 м²
€ 60,000
Горня Дубрава, офисное помещение Однокомнатное офисное помещение 35 м2 НКП на первом этаже …
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1 Количество комнат
6 м²
€ 15,000
Теннисный центр Максимир, Равнице Продается коммерческая площадь 5,95 м2 на первом этаже ко…
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1 Количество комнат
245 м²
€ 978,667
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 245,28 м2 на первом этаже нового здания. Он …
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1 Количество комнат
217 м²
€ 865,790
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 216,99 м2 на первом этаже нового здания. Он …
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1 Количество комнат
212 м²
€ 844,124
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 211,56 м2 на первом этаже нового здания. Он …
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1 Количество комнат
120 м²
€ 480,156
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 120,34 м2 на первом этаже нового здания. Он …
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1 Количество комнат
213 м²
€ 851,027
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 213,29 м2 на первом этаже нового здания. Он …
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
309 м²
€ 1,231,034
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 308,53 м2 на первом этаже нового здания. Он …
Магазин 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
218 м²
€ 385,000
Врбик Коммерческое помещение 218,35 м2 на цокольном и цокольном этажах здания 1989 года …
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1 Количество комнат
13 м²
€ 75,000
Сигечица, Уличный бар с налаженным бизнесом в очень посещаемом месте! Площадь 13м2. Он и…
Магазин 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
100 м²
€ 1,500,000
Дони Град, Теслина / Прерадовичева Продается уличный магазин 100 м2 в пешеходной зоне город…
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1 Количество комнат
172 м²
€ 350,000
Трешневка, возле башни Цибона Бизнес-пространство на двух этажах 172,41 м2 на первом эта…
Магазин 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
109 м²
€ 180,000
Площадь Кватерник Деловая площадь 108,87 м2 на первом этаже и подвале здания, построенного …
Параметры недвижимости в Загреб, Хорватия
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