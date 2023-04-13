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Купить ресторан в Загреб, Хорватия

Ресторан, кафе В архив
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3 объекта найдено
Ресторан, кафе 1 комнатав Загреб, Хорватия
Ресторан, кафе 1 комната
Загреб, Хорватия
1 Количество комнат 15 м²
€ 209,000
Дони Град, Влашка/Иблерова площадь, известный ресторан Полностью оборудованный ресторан NKP…
Ресторан, кафе 4 комнатыв Загреб, Хорватия
Ресторан, кафе 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат 141 м²
€ 730,000
Дони Град, площадь Томислава Культовый паб «Томислав» общей площадью 141 м2 на первом этаже…
Ресторан, кафе 12 комнатв Загреб, Хорватия
Ресторан, кафе 12 комнат
Загреб, Хорватия
12 Количество комнат 1 ванных комнат 334 м²
€ 834,000
Илица, возле Франкопанской улицы Бизнес-пространство - Ресторан, площадью 333,80 м2 на перв…

Параметры недвижимости в Загреб, Хорватия

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