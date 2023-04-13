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Продажа офисных помещений в Загреб, Хорватия
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12 объектов найдено
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Офис 1 комната
Загреб, Хорватия
1 Количество комнат
67 м²
€ 120,000
Центр, Коммерческое помещение 66,83 м2 на первом этаже здания 1966 года постройки. Помещен…
Офис 1 комната
Загреб, Хорватия
1 Количество комнат
61 м²
€ 90,000
Трнава, коммерческие помещения Однокомнатное офисное помещение 61,37м2 НКП на первом этаже …
Офис 1 комната
Загреб, Хорватия
1 Количество комнат
61 м²
€ 90,000
Трнава, коммерческие помещения Однокомнатное офисное помещение 61,37м2 НКП на первом этаже …
Офис 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2 Количество комнат
123 м²
€ 180,000
Трнава, коммерческие помещения Однокомнатное офисное помещение 122,74м2 НКП на первом этаже…
Офис 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
302 м²
€ 589,855
Рудеш, Zagrebačka cesta Продается офисное помещение НКП площадью 302,49 м2 на первом этаже …
Офис 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат
103 м²
€ 240,000
Трешневка, рядом с рынком Трешневка Деловое помещение площадью 102,59 м2 на первом этаже…
Офис 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 135,000
Кнежия, недалеко от улицы Савской и проспекта Загребачка Двухэтажное уличное четырехкомнатн…
Офис 10 комнат
Загреб, Хорватия
10 Количество комнат
440 м²
€ 2,025,000
Donji grad, Gundulićeva Двор офисных помещений 440 м2, построен в 2013 году в центре город…
Офис 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
89 м²
€ 350,000
Нижний город, Европейская площадь Офис с тремя спальнями 88,87 м2 на 2 этаже здания 1905 г…
Офис 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 275,000
Нижний город, возле площади Иблер Четырехкомнатный офис площадью 94,70 м2 на 5 этаже зданий…
Офис 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
87 м²
€ 182,400
Rudeš Бизнес и офисные помещения 86,85 м2 на первом этаже. Пространство состоит из четыре …
Офис 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
127 м²
€ 340,000
Пантовчак, недалеко от Виноградской больницы Красивое, комфортное, современное, коммерческо…
Параметры недвижимости в Загреб, Хорватия
с видом на горы
недорогая
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