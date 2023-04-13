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Купить инвестиционная недвижимость в Загреб, Хорватия

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8 объектов найдено
Инвестиционнаяв Загреб, Хорватия
Инвестиционная
Загреб, Хорватия
€ 155,000
I25350 Машекова
Инвестиционнаяв Загреб, Хорватия
Инвестиционная
Загреб, Хорватия
€ 890,000
ПРОДАЕТСЯ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1 980 м2, УЛИЦА ВИДИКОВАКА, ОТЛИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ, ИСКЛЮЧИТЕ…
Инвестиционнаяв Загреб, Хорватия
Инвестиционная
Загреб, Хорватия
€ 1,750,000
ПРОДАЖА, КАТЕРИНГ КОМПАНИЯ “ EGOIST 1997 ” D.O.O. Продается признанная и популярная сеть рес…
Инвестиционнаяв Загреб, Хорватия
Инвестиционная
Загреб, Хорватия
€ 500,000
ПРОДАЕТСЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ С СТРОИТЕЛЬНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ ДЛЯ 5 ЗДАНИЙ, 3432м2, ЗАГРЕБ – GORN…
Инвестиционнаяв Загреб, Хорватия
Инвестиционная
Загреб, Хорватия
€ 550,000
I24471 Леа Муллера
Инвестиционнаяв Загреб, Хорватия
Инвестиционная
Загреб, Хорватия
€ 990,000
I24510 Шулекова
Инвестиционнаяв Загреб, Хорватия
Инвестиционная
Загреб, Хорватия
€ 1,300,000
хы I24165 Gospodska
Инвестиционнаяв Загреб, Хорватия
Инвестиционная
Загреб, Хорватия
€ 650,000
I23733 Бийеничка цеста

Параметры недвижимости в Загреб, Хорватия

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