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Купить инвестиционная недвижимость в Задарская жупания, Хорватия

Задар
1
Паг
1
Инвестиционная В архив
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3 объекта найдено
Инвестиционнаяв Starigrad Paklenica, Хорватия
Инвестиционная
Starigrad Paklenica, Хорватия
€ 490,000
I08208
Инвестиционнаяв Паг, Хорватия
Инвестиционная
Паг, Хорватия
€ 2,450,000
I21024
Инвестиционнаяв Kozino, Хорватия
Инвестиционная
Kozino, Хорватия
€ 2,280,000
Недавно отремонтированная вилла с 15 квартирами, рестораном и парковкой, 1085 м2, Борик, Зад…

Параметры недвижимости в Задарская жупания, Хорватия

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