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Купить коммерческую недвижимость в Задарская жупания, Хорватия

Задар
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Паг
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4 объекта найдено
Коммерческая 5 спаленв Kozino, Хорватия
Коммерческая 5 спален
Kozino, Хорватия
5 ванных комнат 545 м²
€ 1,100,000
Расположение: ЗадарЦентр города: 12кмАэропорт: 10кмМоре: 10км Bulit: 2021Дополнительный г…
Инвестиционнаяв Starigrad Paklenica, Хорватия
Инвестиционная
Starigrad Paklenica, Хорватия
€ 490,000
I08208
Инвестиционнаяв Паг, Хорватия
Инвестиционная
Паг, Хорватия
€ 2,450,000
I21024
Инвестиционнаяв Kozino, Хорватия
Инвестиционная
Kozino, Хорватия
€ 2,280,000
Недавно отремонтированная вилла с 15 квартирами, рестораном и парковкой, 1085 м2, Борик, Зад…

Параметры недвижимости в Задарская жупания, Хорватия

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