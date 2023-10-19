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Коммерческая недвижимость в Вис, Хорватия

1 объект найдено
Инвестиционная с подведенным электричеством в Podstrazje, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Podstrazje, Хорватия
НЕДВИЖИМОСТЬ С ДОМОМ БЛИЖАЙШЕГО СТОНЧИКА БАЙ, ВИССельскохозяйственная недвижимость 27 234 м2…
€800,000
Realting.com
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