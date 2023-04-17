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Купить коммерческую недвижимость в Вараждинская жупания, Хорватия

Вараждин
1
1 объект найдено
Коммерческаяв Вараждин, Хорватия
Коммерческая
Вараждин, Хорватия
302 м²
€ 189,189
I19641

Параметры недвижимости в Вараждинская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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