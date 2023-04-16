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Купить ресторан в Трогир, Хорватия

Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 1 комнатав Трогир, Хорватия
Ресторан, кафе 1 комната
Трогир, Хорватия
1 Количество комнат 200 м²
€ 1,200,000
Трогир, Чиово, ресторан-таверна ок. 200 м2 (два здания на первом этаже по 100 м2 каждое), с …
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