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Коммерческая недвижимость в Town of Rab, Хорватия

1 объект найдено
Ресторан, кафе 10 комнат в Supetarska Draga, Хорватия
Ресторан, кафе 10 комнат
Supetarska Draga, Хорватия
Комнаты 10
Площадь 865 м²
Rab Бизнес здание первого ряда до моря 865 м2 с двором 2245 м2. Он был построен в 1984 год…
€800,000
Realting.com
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