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Коммерческая недвижимость с бассейном в Хорватии

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1 объект найдено
Коммерческая 12 спален в Новиград, Хорватия
Коммерческая 12 спален
Новиград, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 900 м²
€ 2,100,000
NOVIGRAD – An attractive restaurant and boarding house with a well-established business. Nov…

Регионы с недвижимостью на продажу

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Grad Split
Сплит
Grad Dubrovnik
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Дубровник
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City of Velika Gorica
Grad Makarska
Grad Zapresic
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Макарска
Grad Sibenik
Город Пула
Самобор
Шибеник
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