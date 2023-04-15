Купить склад в Сплит, Хорватия

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1 объект найдено
Склад 10 комнатв Grad Split, Хорватия
Склад 10 комнат
Grad Split, Хорватия
10 Количество комнат 946 м²
€ 1,000,000
Сплит, Стинице, офисное помещение 946м2 на двух этажах, в природе - бизнес-здание в ряд, с п…

Параметры недвижимости в Сплит, Хорватия

недорогая
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