Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Сплитско-Далматинская жупания
  4. Складские помещения

Купить склад в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

Grad Split
1
Opcina Selca
1
Сплит
1
Склад В архив
Очистить
4 объекта найдено
Склад 4 комнатыв Sumartin, Хорватия
Склад 4 комнаты
Sumartin, Хорватия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 320 м²
€ 1,400,000
Брач, Сельца - 1-й ряд от моря - эксклюзив! Продаем АЗС емкостью 160 м3 на участке 1296 м2 …
Склад 1 комнатав Kastel Stafilic, Хорватия
Склад 1 комната
Kastel Stafilic, Хорватия
1 Количество комнат 741 м²
€ 818,000
Каштела, Каштел Штафилич. Деловое пространство вдоль Адриатического шоссе. Площадь недвижим…
Склад 1 комнатав Kastel Novi, Хорватия
Склад 1 комната
Kastel Novi, Хорватия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 330 м²
€ 350,000
Кастела, Кастел Стари Деловое пространство (зал) под Адриатическим шоссе. Площадь зала: 33…
Склад 10 комнатв Grad Split, Хорватия
Склад 10 комнат
Grad Split, Хорватия
10 Количество комнат 946 м²
€ 1,000,000
Сплит, Стинице, офисное помещение 946м2 на двух этажах, в природе - бизнес-здание в ряд, с п…

Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти