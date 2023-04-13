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Купить ресторан в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

Grad Split
1
Сплит
1
Трогир
1
община Пргомет
1
Ресторан, кафе В архив
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4 объекта найдено
Ресторан, кафе 2 ванныхв Grad Split, Хорватия
Ресторан, кафе 2 ванных
Grad Split, Хорватия
2 ванных комнат
€ 1,500,000
Продается уникальное помещение, расположенное в полуподвале старинного жилого здания, всего …
Ресторан, кафе 1 комнатав Трогир, Хорватия
Ресторан, кафе 1 комната
Трогир, Хорватия
1 Количество комнат 200 м²
€ 1,200,000
Трогир, Чиово, ресторан-таверна ок. 200 м2 (два здания на первом этаже по 100 м2 каждое), с …
Ресторан, кафе 2 комнатыв Prgomet, Хорватия
Ресторан, кафе 2 комнаты
Prgomet, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 249,000
Пргомет (близ Трогира), бизнес-пространство с возможностью модернизации, в нескольких киломе…
Ресторан, кафев Kastel Novi, Хорватия
Ресторан, кафе
Kastel Novi, Хорватия
74 м²
€ 280,000
Кастела, Кастель-Нови. Хорошо зарекомендовавший себя ресторан с полным оборудованием на набе…

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