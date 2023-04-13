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Продажа офисных помещений в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

Grad Split
2
Солин
2
Солин
2
Сплит
2
Grad Makarska
1
Макарска
1
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6 объектов найдено
Офис 10 спаленв Макарска, Хорватия
Офис 10 спален
Макарска, Хорватия
16 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,500,000
Продается новый бутик-отель, расположенный недалеко от Макарской, всего в 150 метрах от моря…
Офис 4 комнатыв Солин, Хорватия
Офис 4 комнаты
Солин, Хорватия
4 Количество комнат 260 м²
€ 200,000
Солин, Свети Кайо, коммерческие помещенияНа первом этаже жилого дома продается коммерческое …
Офис 2 комнатыв Grad Split, Хорватия
Офис 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2 Количество комнат 200 м²
Цена по запросу
Офисные помещения POJIŠAN в привлекательном месте у главной дороги Бизнес-пространство 200 …
Офис 3 комнатыв Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Офис 3 комнаты
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
3 Количество комнат 96 м²
€ 160,000
Сплит, Добри, офисные помещения в подвале офисного здания, 96 м2 с общей частью, в настоящее…
Офис 1 комнатав Солин, Хорватия
Офис 1 комната
Солин, Хорватия
1 Количество комнат 49 м²
€ 130,000
SOLIN, JAPIRKO, офисное помещение 49м2, на высоте 1-го этажа, расположенного над гаражом. Он…
Офис 5 комнатв Grad Split, Хорватия
Офис 5 комнат
Grad Split, Хорватия
5 Количество комнат 55 м²
€ 240,000
Помещение для бизнеса в жилом доме на первом этаже, площадь, зарегистрированная в титульном …

Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

с видом на горы
недорогая
элитное
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