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Купить производственное здание в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

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1 объект найдено
Производство 1 комнатав Kastel Stafilic, Хорватия
Производство 1 комната
Kastel Stafilic, Хорватия
1 Количество комнат 3 060 м²
Цена по запросу
Кастела, Кастел Стафилич Полностью оборудованная теплица - в эксплуатации, площадь: 3.060м2…

Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

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